Sedie all'aria aperta, coperte per scaldarsi dall'eventuale vento di fine estate e un bicchiere di buon vino. Il primo dei quattro appuntamenti di Percorsi Nascosti, eventi di teatro proprio all'aperto, si è svolto nella serata di domenica sul verde manto erboso del rifugio Campel, sopra a Villamontagna di Trento.

In scena, il monologo tratto dal «Deserto dei Tartari» di Dino Buzzati, in cui il tenente Drogo lascia emergere i propri pensieri e le proprie paure dopo essere stato assegnato ad una fortezza sperduta e dimenticata.

Nonostante il cambio di location dovuto alle pessime condizioni climatiche (lo spettacolo era inizialmente previsto alle Cave di pila), gli spettatori non sono mancati ed anzi, qualche curioso di passaggio si è unito ben volentieri alla suggestiva rappresentazione. Prima, dopo e anche durante lo spettacolo ai presenti è stata offerta la possibilità di gustarsi un bicchiere di vino di Maso Bergamini, creando un'atmosfera informale resa però solenne dall'ottima interpretazione del monologo da parte del protagonista.

«Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra Trento Spettacoli, la compagnia teatrale «la Burrasca» e l'Ecomuseo dell'Argentario, grazie al bando emesso dalla Fondazione Caritro per eventi di prossimità - ha spiegato Daniele Filosi, organizzatore teatrale proprio di Trento Spettacoli. - Lo scopo è riavvicinare le persone ad attività culturali e luoghi vicino a loro.

I quattro appuntamenti teatrali si svolgeranno in posti forse sconosciuti, ma proprio per questo saranno più affascinanti e fino ad ora abbiamo ottenuto un ottimo riscontro. Questi spettacoli all'aperto sono particolari e godono di una prossimità territoriale importante, inoltre la possibilità che si svolgano in questo modo aiuta anche nel rispetto delle norme anti-Covid. Nei prossimi appuntamenti gli ospiti potranno poi gustare altre cantine vicine al luogo dello spettacolo, quindi invito gli interessati a prenotarsi online per non perdersi questo nuovo inizio del settore teatrale».

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 13 settembre, con «La guerra di Tina. Ho sognato il mondo sopra un treno», che si svolgerà al Riparo Gaban di Martignano.

La successiva domenica 20 settembre invece andrà in scena «Minacce, nemici, diavoli, streghe», al Molino Dorigoni di Civezzano, mentre il percorso si concluderà con «Dei limiti della conoscenza, un giardino ascendente», al Giardino dei Ciucioi di Lavis (27 settembre).