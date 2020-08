Mercoledì scorso 26 agosto 2020 una pattuglia in auto della Polizia locale di Trento Monte Bondone, durante un posto di controllo imponeva l’alt al conducente di una Mercedes, il quale però si dava alla fuga dileguandosi.

Grazie al sistema letture targhe del Comune di Trento, il veicolo alle ore 10 veniva rintracciato in uscita dalla città, in zona collina est.

Si provvedeva alla consultazione dell’anagrafica comunale per avere un riscontro tra il soggetto alla guida della Mercedes ed il proprietario del veicolo, già sanzionato in precedenza per guida senza patente.

Dal confronto tra il conducente della Mercedes e la foto del cartellino anagrafico del proprietario emergeva che si trattava della stessa persona, già sanzionato per guida con patente sospesa a febbraio 2020, una seconda volta a giugno 2020 per guida con patente revocata.

Il giorno seguente, 27 agosto 2020, l’autovettura Mercedes veniva intercettata dal sistema di rilevamento targhe sulla S.S.12 in direzione ovest, e quindi scattava ad opera della polizia locale la sorveglianza delle vie adiacenti la residenza del proprietario della Mercedes e le direttrici principali di collegamento della collina.

Alle 12:40 circa, gli agenti intercettavano il veicolo sulla strada che portava alla sua residenza.

Alla luce di quanto emerso si contestavano al conducente, dopo aver dato le garanzie difensive, le sanzioni relative alla reiterazione della guida con patente revocata, art 116 comma 15 e 17 del Codice della Strada, oltre a quelle relative alla circolazione con veicolo sottoposto a fermo, art 214 comma 8 del Codice della Strada.

Trattasi di reato punito con l’arresto fino ad 1 anno, di competenza del Tribunale in quanto la condotta materiale, ossia il guidare senza patente o con patente revocata, è stata tenuta reiteratamente dallo stesso soggetto nel biennio precedente.

Inoltre al proprietario della Mercedes venivano contestate anche le sanzioni amministrative per guida in contromano, in contromano in curva, e per omesso arresto all’Alt degli agenti.

Il veicolo veniva sequestrato, ed affidato al custode acquirente, ai fini della confisca.