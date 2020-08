E' morto nel tardo pomeriggio di ieri a Bologna Luigi Liserre, Gigi per tutti quelli che lo conoscevano. Aveva 63 anni. Nato a Trento si era trasferito a Bologna per frequentare l'università e lì ha trascorso la sua vita fino a ieri. È morto in circostanze singolari e tragiche, colto da infarto mentre si stava sottoponendo a un tampone in vista della ripresa dell'anno scolastico.

Gigi Liserre faceva l'insegnante, materie giuridiche alle superiori. La laurea in giurisprudenza l'aveva ottenuta negli anni caldi delle contestazioni studentesche, a cui aveva partecipato attivamente come membro di Lotta Continua; in città era un vero leader, che guidò la contestazione studentesca al Liceo Prati.

A Bologna all'epoca viveva nello stesso appartamento di Enrico Palandri, scrittore che ha celebrato il '77 e l'impegno politico nel libro "Avevo 20 anni", libro in cui anche l'amico Gigi era citato e ricordato.

A Trento aveva ancora solide amicizie e tornava ogni tanto, soprattutto per farsi qualche sciata sull'amato Bondone. Era fratello di Paolo Liserre, nostro collega giornalista all'Adige. Lascia due figlie.