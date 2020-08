Per la prima volta nella storia - anche grazie ai ricorsi di Agostino Carollo ed al pronunciamento del Garante per l’Antitrust - l’organizzazione del Mercatino di Natale di Trento verrà aggiudicata con un bando di gara.

La Giunta comunale di Trento ha approvato oggi le linee di indirizzo per l’avviso di procedura pubblica relativa all’assegnazione della concessione temporanea del suolo pubblico per il Mercatino tipico natalizio di Trento. Su queste linee di indirizzo, è stata adottata oggi una determinazione che pubblica l’avviso di gara.

La manifestazione sarà ospitata come da tradizione in piazza Fiera e piazza Battisti, con la possibilità di utilizzare anche i giardini di piazza Dante qualora, vista l’incertezza della situazione legata al Coronavirus, fosse necessario assicurare il distanziamento tra le persone.

La concessione avrà validità per il 2020, ma potrà essere prorogata per il 2021 ed eventualmente anche per il 2022 se la valutazione sull’organizzazione dell’edizione di ciascun anno sarà positiva.

Sono ammessi al confronto gli operatori economici, anche di altri Stati europei, che abbiano maturato negli ultimi tre anni esperienza nell’organizzazione di attività analoghe per almeno 15 giorni consecutivi e in Comuni con popolazione non inferiore a 30 mila abitanti.

La concessione sarà assegnata alla proposta migliore valutata da un’apposita commissione giudicatrice, che analizzerà l’offerta tecnica tenendo conto in particolar modo delle esperienze pregresse, del regolamento per la selezione degli espositori, del progetto del mercatino (planimetrie e addobbi), del piano di marketing, degli aspetti legati alla sicurezza e di quelli economici-finanziari.

Le domande dovranno essere presentate entro il 16 settembre alle ore 12. Il Comune di Trento si riserva di sospendere o annullare la procedura di gara per ragioni di pubblica utilità. Il bando è disponibile nella sezione Bandi di gara.