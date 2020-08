È piombata contro le vetrine dello showroom delle cucine Nolte, nella prima parte di in via Brennero, distruggendo parete, prodotti in esposizione, arredi della zona ufficio, pavimento e muri interni. Un disastro. La Ford Kuga con a bordo una famiglia di turisti, ieri mattina poco dopo le 10.30, è uscita di strada non lontano dall’incrocio con via Malvasia, dopo che - come è stato accertato dagli agenti dell’infortunistica della polizia locale - un’altra auto le aveva tagliato la strada.

Pare che l’automobilista alla guida di quest’ultima, sulla corsia di destra, abbia sterzato di colpo verso sinistra per occupare uno degli stalli che si trovano davanti allo showroom. Ha però colpito la Kuga, la cui conducente, sorpresa, non è riuscita a frenare. Probabilmente, al contrario, l’urto le ha fatto scivolare il piede sull’acceleratore e l’auto è piombata in velocità contro le vetrine.

«È un disastro - ha commentato laconico il titolare dello showroom Alessandro Cappadonna - dovremo rifare vetrine, pavimento, verificare la tenuta dei muri interni. Oltre a calcolare il danno legato alla merce esposta, distrutta». Ma, aggiunge il commerciante, «quantomeno tutto è accaduto di domenica. Sfortuna ha voluto che l’auto evitasse sia il pilone all’angolo che le piante lungo la strada, piombando dritta all’interno. Se fosse successo a negozio aperto, probabilmente avrebbe investito me o clienti all’interno».

Oggi il punto vendita rimarrà chiuso, in attesa delle verifiche dei periti dell’assicurazione. Per la riapertura, dopo un lungo lavoro di sistemazione, potrebbero servire tempi lunghi. Le. Po.