Completamente nudo, con i vestiti in mano, uno straniero ha dato i numeri la notte scorsa alle 3 in centro storico a Trento, in via Manci all'angolo con via Oss Mazzurana e vicolo Galasso. L'uomo era accompagnato da un amico, completamente vestito, che non ha fatto niente per fermarlo o coprirlo.

Un residente della zona, dal palazzo d'angolo, ha ripreso tutta la scena con il telefonino. Ecco cosa è successo (per fortuna nulla di grave, solo qualche urlo e frasi scomposte). L'uomo era evidentemente ubriaco o drogato.

Ecco il video ripreso da Giancarlo Longo, e poi postato da molti trentini, ed è stato inviato anche al questore dottor Cracovia: "Povero centro storico di Trento si sta bene solo al mattino, davanti a Despar ubriaconi ogni tanto arriva la Croce rossa per portarli via. L’altra settimana un ubriacone ha spaccato la porta a vetri del Despar. Che tristezza ma ancora peggio, da vedere video,personaggi alle 3 di mattina urlanti epiteti contro L’ Italia e contro i trentini parole condite da bestemmie ecc, Questo video L’ ho inviato anche al questore dott Cracovia voglio vedere se mi risponde. Nessuna volante di notte abito qui da 32 anni nessun colore politico ha voluto risolvere il problema" scrive su Facebook l'autore del video.