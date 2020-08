L'ordinanza del ministro della Salute, Speranza, parla chiaro: bisogna indossare la mascherina anti-Covid anche all'aperto, nelle zone dove ci siano assembramenti o vi si possano verificare. Ma di fatto questo non succede a Trento, in centro storico, dove anche ieri notte è andata in scena la solita aggregazione di giovani e giovanissimi in piazzetta Santa Maria Maddalena.

Come si vede da questo video, nella piazzetta sui radunano centinaia di ragazzi. E quasi nessuno di questi ha la mascherina. "Le forze dell'ordine poassano, guardano, e non intervengono" spiegano i residenti della zona. Oltre ai soliti problemi: nei vicoli circostanti si urina liberamente, e anche i portoni delle case diventano latrine.

L'ordinanza del 16 agosto, lo ricordiamo, prevede l’obbligo all'aperto, dalle 18.00 alle ore 6.00, ma solamente se le caratteristiche fisiche del luogo in cui ci si trova, ad esempio una piccola piazza od una via, possano determinare il formarsi di assembramenti, anche di natura spontanea e occasionale.

Le nuove disposizioni resteranno in vigore fino al 7 settembre.

IL VIDEO DI SABATO SERA