Per il tentativo di furto di una radiosveglia del valore di 30 euro da MediaWorld, negozio di elettronica ed elettrodomestici di via Brennero a Trento, è stato arrestato ieri dai carabinieri un 32enne pakistano.

L’uomo per il modo in cui si muoveva ha attirato in breve l’attenzione degli addetti alla vigilanza, che hanno contattato subito il 112, chiedendo l’intervento di una pattuglia.

Quando gli addetti si sono avvicinati allo straniero, questi li ha spintonati, nel tentativo di guadagnare la fuga e impossessarsi della radiosveglia che poco prima aveva nascosto sotto gli indumenti.

L’uomo è stato però bloccato dai carabinieri sopraggiunti e, al termine degli accertamenti, arrestato mentre la refurtiva è stata restituita alla proprietà.