«Per A22 la strada rimane quella della concessione in-house, con liquidazione delle quote detenute dagli investitori privati. Non è ancora chiuso il tema del valore delle quote private, ma per settembre cercheremo di arrivare a una soluzione».

Così il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Riccardo Fraccaro, durante la conferenza stampa seguita all’incontro a Trento con il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

Non solo A22. Funivia del Monte Bondone e collegamento ferroviario tra Rovereto e Riva del Garda: sono queste le opere strategiche individuate da Provincia di Trento e Governo per lo sviluppo del territorio trentino. Lo ha reso noto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Riccardo Fraccaro, a seguito dell’incontro con il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

«Abbiamo avviato un confronto perché crediamo che la realizzazione della funivia di collegamento tra Trento e il Monte Bondone sia necessaria per lo sviluppo della città.

Collaboreremo immediatamente con chiunque verrà eletto sindaco di Trento a settembre, indipendentemente dallo schieramenti, per trovare linee di credito e fondi», ha detto Fraccaro.

Sulla ferrovia tra Rovereto e Riva del Garda è intervenuto Fugatti, che ha parlato del ruolo fondamentale del Governo per trovare eventuali fondi.

«La Provincia è pronta a impegnarsi finanziariamente. È già in corso uno studio di fattibilità affidato a Rfi», ha precisato Fugatti.

Sempre in tema di opera pubbliche per il territorio, Fraccaro ha fatto sapere che per il 2021 il Governo raddoppierà i contributi per i Comuni trentini, portando le risorse dai dieci milioni trasferiti quest’anno a 20 per il prossimo (con contributi variabili tra i 100 e i 500 mila euro per ciascun ente locale).