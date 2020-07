Identificati dalla polizia i presunti responsabili della rissa scoppiata nel tardo pomeriggio di sabato scorso all’esterno dell’hotel Everest a Trento. Nei loro confronti sono state adottate misure di prevenzione quali l’avviso orale e il foglio di via obbligatorio, informa la questura.

Malgrado questo fatto evidenzi condotte penalmente rilevabili, non vi sono le condizioni di procedibilità in quanto le persone coinvolte, seppur invitate, non hanno voluto sporgere formalmente atto di denuncia, precisa la questura.

