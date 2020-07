Scene da Far West, ieri sera intorno alle ore 19,30, all'esterno del bar dell'Hotel Everest. Tutto ha inizio con un avventore - che faceva parte di un gruppo di Rom - che si addormenta con i piedi sul tavolino, senza le scarpe. Alle rimostranze del cameriere, nasce un parapiglia che vede coinvolto il personale dell'hotel e il gruppo.

E' accaduto in via Maccani a Trento, e l'episodio ha già provocato la reazione politica del centrodestra, con un comunicato del senatore De Bertoldi:. Scrive il parlamentare di Fratelli d’Italia: «Ho incontrato la famiglia Sembenotti ed i dipendenti dell’hotel Everest di Trento per portare la solidarietà di fratelli d’Italia, ed annunciar loro un’interrogazione parlamentare al Ministro Lamorgese in merito all’incresciosa vicenda, che li ha visti loro malgrado protagonisti, con l’assoluta incapacità delle Forze dell’ordine di intervenire».

Perr de Bertoldi «Da stigmatizzare pure che dei Rom in probabile stato di ebrezza sarebbero saliti In macchina scappando senza che la polizia municipale intervenisse a tutela della salute dei cittadini. È una vergogna quello che è successo, è inaccettabile che degli imprenditori, che si guadagnano onestamente da vivere con il proprio lavoro, e cercano dopo mesi di chiusura di rilanciare la propria attività, si trovino a dover affrontare le continue violenze e minacce».

Ovvio l’assist da campagna elettorale: «Sicuramente con il Sindaco Andrea Merler i cittadini onesti e rispettosi della legge verranno tutelati e finiranno le prevaricazioni degli eterni assistiti. Diciamo basta ad ogni assistenzialismo verso chi rifiuta la logica del lavoro».