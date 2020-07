L’avvocato Andrea Merler è il candidato sindaco per la città di Trento dello schieramento del centrodestra autonomista. La presentazione ufficiale del candidato è avvenuta questa mattina, a tre giorni dall’uscita di scena dell’avvocato Alessandro Baracetti.

Merler, 37 anni, è sostenuto dalla lista civica «Trento unita per Merler sindaco».

«Trento dovrà essere in grado di attrarre nuovi investimenti e rilanciare le opere pubbliche, tra cui è per noi fondamentale trovare investitori per realizzare la funivia di collegamento tra il fondovalle e il Monte Bondone e l’interramento di via Bernardo Clesio, di cui si parla da 40 anni», ci ha detto Merler a margine della presentazione ufficiale.

Merler è attualmente capogruppo di opposizione della lista «Civica trentina» in Consiglio comunale. Si presenta come candidato dopo 11 anni di esperienza in Consiglio comunale e 4 in circoscrizione. ​