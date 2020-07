È spirato nelle prime ore di martedì mattina, all'ospedale Santa Chiara, monsignor Alberto Carotta, 87 anni: da appena una settimana era ricoverato dopo un malore, dal quale però non si è più ripreso.

Don Alberto, fino al giorno in cui è stato male, ha celebrato la messa in cattedrale, della quale era canonico onorario e, dal 1967, cappellano corale.

La musica, infatti, ha rappresentato il fil rouge di tutta la vita di don Alberto: nato a Pedemonte, in provincia di Vicenza, fu ordinato sacerdote a Trento nel 1957 dal vescovo Carlo De Ferrari ed immediatamente frequentò a Roma, fino al 1962, l'Accademia di Santa Cecilia, una delle più antiche e prestigiose istituzioni musicali al mondo risalente alla seconda metà del Cinquecento.

Rientrato da quest'esperienza, dal 1963 e fino al 2007 fu professore del seminario cittadino e, sempre dal 1963 fino al 2011, direttore della Scuola diocesana di musica sacra, allevando intere generazioni di direttori di coro, organisti e musicisti.

Il funerale sarà celebrato domani, giovedì, alle 10, in cattedrale a Trento: la salma, al termine della celebrazione, verrà portata nel paese natale di Pedemonte e lì tumulata.