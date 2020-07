Digitando l’indirizzo del sito web del candidato sindaco del centrodestra Alessandro Baracetti si viene indirizzati sul sito di quello del centrosinistra, Franco Ianeselli.

Succede a Trento, dove siamo in campagna elettorale in vista delle amministrative di settembre.

A rendere pubblica la vicenda su Facebook è Alessandro Baracetti, uno dei tre candidati del centrodestra alle elezioni comunali di Trento.

«Ignoti, sostituendosi alla mia persona, hanno registrato domini internet creati con la combinazione del mio nome proprio (www.alessandrobaracetti.it e www.baracettisindaco.it), al fine di ostacolare l’esercizio del mio diritto politico e di precludermi la formazione di un sito internet omonimo (operazione necessaria per la presentazione della candidatura elettorale in virtù della normativa sulla trasparenza)”, scrive Baracetti.

«Non solo: l’operazione crea un artificioso sviamento con l’effetto che chiunque provi a cercare notizie digitando, come detto, Alessandro Baracetti o Baracetti sindaco verrebbe comunque convogliato alla pagina web del competitor elettorale. Il beneficiario finale di questa operazione, posta in essere da ignoti, è il concorrente candidato Franco Ianeselli al cui sito internet viene in ogni caso rinviato l’utente. La condotta è illegittima e voglio andare a fondo», scrive Baracetti.

Il quale esprime comunque «fiducia nella correttezza della competizione elettorale ma questi sistemi, messi in atto da chicchessia per favorire Franco Ianeselli, sono illeciti.

«Condivido il disappunto di Alessandro Baracetti per una condotta che è inqualificabile e incompatibile con il clima corretto che entrambi abbiamo contribuito a creare in una campagna elettorale che pure ci vede come avversari. Per questo mi auguro che venga chiarita al più presto la responsabilità di una simile iniziativa», dice Franco Ianeselli.