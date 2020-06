Inflessibile Polizia Locale di Trento: ha multato la Panda di servizio del postino, che in via Grazioli aveva posteggiato per andare a consegnare.... delle multe. E' la vicenda che r- non fosse vera - sembrerebbe la classica barzelletta che si racconta ai bambini: «Il colmo per un postino? Multato mentre porta la multa».

Per Alvaro Mora, portalettere storico della città, nonché apprezzato allenatore di calcio delle squadre giovanili, non c'è invece nulla da ridere. Aver brevemente lasciato la sua Panda aziendale - con tanto di logo delle Poste - in sosta nello slargo tra via Grazioli e vicolo Molini (fuori dalle righe ma in un punto in cui non intralciava il passaggio) mentre andava a recapitare la posta agli studi legali delle vicinanze gli costerà 43 euro (qualcosa in meno se pagherà entro 3 giorni). E adesso il postino spera in un "perdono".

Il servizio e l'intervista nel giornale oggi in edicola.