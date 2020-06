Non una ma due macchine in contromano in via Jacopo Aconcio, per immettersi su via Manzoni e Largo Nazario Sauro. E' successo oggi a mezzogiorno, con un motociclista che per fortuna ci passa, e invita i guidatore a rimanere sulla destra. Poco prima, era stato un automobilista (autore del video) a lamentarsi, ed era stato pure insultato.

Il problema purtroppo si presenta spesso, dicono in zona, e sono moltissimi quelli che affrontano il semaforo in due colonne, invadendo la corsia opposta.

