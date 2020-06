Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Trento oggi pomeriggio.



Secondo le prime informazioni, all’origine dello scontro tra auto, avvenuto alla rotatoria dell’autostrada, in via Berlino, ci sarebbe una precedenza mancata (foto Alessio Coser).



L’allarme è scattato poco prima delle 17.30 e la Centrale unica ha inviato sul posto due ambulanze e un’auto medica.



L’incidente ha provocato anche disagi al traffico, bloccando di fatto lo svincolo per Vela-Piedicastello.