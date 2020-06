Il consigliere comunale di Onda Civica, Andrea Maschio, è stato testimone ieri pomeriggio di una rissa tra adolescenti in centro storico a Trento.

Lo scrive lui stesso su Facebook: «Centro storico vicolo Bellesini squadre di adolescenti a confronto. Risse e botte. Vedere un calcio in testa ad un ragazzo già a terra è stato spaventoso. Polizia e ambulanza di conseguenza. Clienti di un bar di piazza Duomo che per risolvere un confronto si sono dati appuntamento nel vicolo».

In effetti ieri pomeriggio verso le 16.30 l’ambulanza di Trentino Emergenza è stata chiamata per soccorrere due ragazzi, rispettivamente di 17 e 18 anni, per la rissa, motivata a quanto pare dallo sgarro per una ragazza, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.

A fronte dell’accaduto il consigliere Maschio dice: «Servono telecamere per deterrente ma un grossa, enorme riflessione sulla violenza e sulla mancanza di senso umano e civile di parte di questa popolazione giovanile, che è minoritaria, è fondamentale. Propongo un tavolo di confronto tra politici, esercenti e residenti».

Il consigliere comunale ha girato alcuni video della scena a cui ha assitito dalla finestra di casa, dove si vedono numerosi ragazzi che erano presenti alla rissa. «Saranno stati almeno una cinquantina - spiega Maschio - e ci sono residenti che si sono trovati a passare in quel momento e si sono molto spaventati».

Sull’aggressione, in particolare il calcio in testa con cui è stato colpito il 17enne, indaga la polizia. Questi giovani, gran parte minorenni, fanno parte di due gruppi di trentini e di origine slava, che frequentano abitualmente piazza Duomo.

Ieri, la rissa si è scatenata mentre in piazza si svolgeva la manifestazione contro il razzismo.

Guarda il video della rissa a cui abbiamo tolto l'audio per le bestemmie e parolacce che conteneva