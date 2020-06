Problemi alla viabilità, questa mattina, a Trento, in via Missioni Africane. Un grosso Tir, proveniente dalla vecchia statale della Valsugana, ha imboccato la strada che porta in centro città: on esattamente un’autostrada, con alcune curve, a San Donà e prima di arrivare al Castello, che di certo costituiscono ostacoli insuperabili per mezzi di tali dimensioni.



Se ne è reso conto ben presto anche l’autista, che per uscire dalla situazione e riguadagnare la Valsugana non ha potuto fare altro che ingranare la retromarcia e procedere lentamente all’indietro, fino allo svincolo di Martignano.



L’operazione, ovviamente, ha provocato qualche disagio al traffico.