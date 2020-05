Una voragine in mezzo alla strada: in via Ezio Franceschini, a Trento nord, le buche nell’asfalto stanno di nuovo falcidiando copertoni. Stiamo parlando infatti di un tratto che era finito spesso nelle cronache del recente passato per dei problemi di manto stradale. Tutta colpa di una situazione poco chiara fra la proprietà (demanio dello Stato) e la gestione, demandata negli anni a Comune e Provincia ma senza mai giungere a una situazione del tutto limpida, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti da anni.



Talvolta le aziende con sede sul tratto hanno provveduto di tasca proprie a colmare le buche. Ora però il problema è riemerso in tutta la sua gravità, visto il flusso di traffico certo non trascurabile in una zona ad alta densità commerciale e abitativa. Alcuni veicoli nelle ultime due settimane hanno pesantemente danneggiato gli pneumatici e non sono mancati casi di forature (in un caso una persona ha dovuto chiamare il carroattrezzi a seguito della rottura di una sospensione). Ad oggi spicca una grande buca, poco visibile, nei pressi dello stop su via Unterveger. Un pericolo per le auto, ma anche e soprattutto per le ruote.