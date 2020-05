Il Comune di Trento informa che i campetti sportivi all’interno dei parchi sono aperti e utilizzabili da oggi 29 maggio.

Al contempo è in corso un’approfondita pulizia con detergente neutro dei 630 giochi per bambini presenti nei parchi pubblici del Comune di Trento (vedi foto). Il lavaggio di tutte le aree gioco sarà completato lunedì 1° giugno. Laddove i nastri bianchi e rossi sono stati tolti significa che la pulizia approfondita è stata completata.

Un’operazione di lavaggio con detergente che proseguirà poi anche nelle prossime settimane con cadenza giornaliera a cura del personale delle tre cooperative che gestiscono la manutenzione dei parchi e nel rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”.

Restano ancora chiuse le fontanelle d’acqua per motivi di igiene.

Le aree cani sono già aperte dal 4 maggio.

L’accesso è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento, dovrà dunque essere rispettata, da parte di ogni cittadino o nucleo familiare, la distanza di sicurezza interpersonale di un metro dalle altre persone presenti nelle aree verdi.