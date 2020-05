Incredibile ma vero: a Trento sono stati rubati, scardinandoli dal muro, due defibrillatori allestiti dal Comune in centro storico.

Lo annuncia il Comune, scrivendo: «Rubati due defibrillatori in centro città. Sono stati rubati nei giorni scorsi due defibrillatori, quello posizionato in piazza Duomo all'angolo con via Belenzani e quello di piazza Lodron. Renderemo le due postazioni nuovamente operative il prima possibile!»