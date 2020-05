In occasione del 29° anniversario della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Trento 0-18 regala a bambini, adolescenti e giovani, grazie alla disponibilità dell'attore Alessio Boni, una lettura eccezionale di Liberi di vivere, una filastrocca che l'attore dedica alle bambine e ai bambini che sono stati coraggiosi e pazienti in queste settimane di emergenza Coronavirus.

GUARDA IL VIDEO

Questo Tavolo lavora da alcuni anni per promuovere la conoscenza e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall'ONU il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991.

Attuati nel loro insieme tali diritti servono per far “star bene” ogni bambino e bambina e farli diventare futuri adulti responsabili, capaci di utilizzare - fin da piccoli - le proprie capacità per il bene loro e per quello della loro famiglia e della comunità in cui vivono. La Convenzione infatti riguarda tutti gli aspetti della vita dei minori e sancisce il diritto alla salute fisica, allo sviluppo armonico della personalità, alla scoperta e valorizzazione delle proprie capacità, alla positività delle relazioni familiari e sociali, alla protezione dagli abusi, alla libertà di essere informati ed esprimere le proprie opinioni, all'educazione al rispetto degli altri e dell'ambiente in cui vivono, alla partecipazione alla vita sociale e culturale del territorio.