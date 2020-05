Chiuso per «turbamento dell’ordine pubblico» un bar-minimarket alla Portela di Trento, zona «calda» da tempo. Come spiega un comunicato, «A seguito dei numerosi controlli effettuati dalle Forze dell’ordine nella zona di Piazza della Portela a Trento, finalizzati, in particolar modo, alla prevenzione di attività illegali relative allo spaccio di stupefacenti, è stata disposta, con parere favorevole del presidente della Provincia, come previsto dallo Statuto d’Autonomia, la sospensione dell’attività di un esercizio commerciale operante in quella zona».

Il provvedimento, disposto dalla Questura, è motivato dal fatto che «le attività di controllo hanno accertato, nei pressi dell’esercizio, alcuni episodi di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica che hanno visto coinvolti, a vario titolo, i clienti del negozio, alcuni dei quali sono stati denunciati. Ad uno dei soci, proprietari dell’esercizio, inoltre, sono stati elevati 3 verbali di accertamento per il mancato rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento dell’epidemia Covid-19».

Immediato il commento di Fugatti: «Ringrazio il questore Cracovia e gli agenti di polizia, carabinieri e vigili urbani - ha commentato – per la preziosa e costante attività di controllo, in una zona davvero “sensibile” della città di Trento, al centro di numerose proteste dei cittadini residenti e dei commercianti che lì operano nel rispetto delle regole. Il presidio del territorio ed il contrasto allo spaccio di stupefacenti è uno dei principali impegni della Giunta provinciale che abbiamo portato avanti in questi mesi, concretizzandolo in numerose attività di controllo e di prevenzione che sono state possibili grazie alla collaborazione delle autorità competenti».

Stranamente nel comunicato stampa della giunta provinciale non viene citato, però, il contributo delle «guardie giurate» pagate dalla Provincia con un contratto di 50 mila euro per le «ronde» nel centro storico e in particolare a Santa Maria.

IANESELLI: "SCHIENA DRITTA E LAVORARE PER LA VIVIBILITA'

La prima reazione è quella del candidato sindaco Franco Ianeselli, che ha commentato: «La chiusura per un mese imposta poco fa al minimarket all’angolo tra via Roma e piazza della Portella, diventato da tempo luogo di spaccio e di illegalità, è una notizia che ci deve insegnare qualcosa. Non solo perché ripristina un principio di giustizia in una zona di Trento che lo chiede da tempo, ma soprattutto perché può servire a tutti noi come esempio. Ci sono infatti tre aspetti fondamentali in questa chiusura.

Innanzitutto c’è la schiena diritta dei residenti, la forza e la perseveranza di una comunità che ha scelto di non abbassare lo sguardo e di difendere la qualità della vita del proprio quartiere. Persone che quando si sono sentite sole e un po’ abbandonate dalle istituzioni, si sono unite in comitati, trovando insieme la forza di proporre soluzioni e far valere i propri diritti.