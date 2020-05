Il mercato settimanale del giovedì di Trento, momentaneamente sospeso a causa dell’emergenza sanitaria, verrà riattivato nella sua totalità da giovedì 21 maggio. Dopo la parziale riapertura di fine aprile - precisa una nota del Comune - tornano dunque anche i banchi di vendita dei prodotti non alimentari, mentre rimangono stabili le regole di sicurezza già individuate: utilizzo della mascherina per operatori e utenti, obbligo di mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone.

Per garantire il distanziamento sociale i banchi posizionati nella parte stretta di via Esterle verranno trasferiti temporaneamente in via Belenzani e quello in cima a via del Torrione troverà spazio in piazza Fiera.