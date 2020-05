Campagna Amica e Coldiretti Trento proseguono la collaborazione con le scuole della città di Trento e della Provincia. L’ultimo progetto proposto vede coinvolti Andrea Osti, insegnante di scuola primaria e “contadino per diletto”, e l’Istituto comprensivo Trento 4 Clarina.

Giovedì 21 maggio gli scolari delle classi quarte si collegheranno in diretta con Andrea e la Piccola Fattoria Camporzin, una realtà rurale sita nell’omonima località del Monte Bondone.

La struttura ospita circa 300 animali, tra quelli cosiddetti di bassa corte, volatili di ogni tipo, capre, un pony ed un maiale vietnamita.

L’incontro con i bambini avverrà attraverso una lezione interattiva durante l’orario scolastico e i ragazzi avranno la possibilità di intervenire dalle proprie case.

“Ormai da qualche anno - spiega il presidente di Coldiretti Gianluca Barbacovi - Campagna Amica promuove progetti di collaborazione con le scuole impegnandosi a trasmettere ai più giovani valori, contenuti ed esperienze legati all’agricoltura, alla natura e alla sana alimentazione. La dirigente dell’Istituto comprensivo Trento 4 Clarina e in particolare l’insegnante Nicoletta Dalpiaz hanno accolto la proposta con totale disponibilità, sapendo leggere in questa un’opportunità per i propri alunni di poter approfondire il tema della campagna attraverso lezioni interattive di didattica in fattoria”.

Venerdì mattina verranno invece coinvolti gli scolari delle classi prime e successivamente sarà il turno delle terze.