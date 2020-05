Vandali in azione in collina: nella notte tra venerdì e ieri ignoti hanno imbrattato con una serie di scritte numerosi edifici nei sobborghi di Vigo Meano e Gazzadina. Nel mirino dei responsabili sono finite anche la scuola primaria “Italo Calvino” di Vigo Meano e la chiesa parrocchiale di Gazzadina.



Nel primo caso, sulle pareti esterne dell’edificio scolastico, che sorge in via alle Oselere, sono comparse vistose scritte con vernice rossa, che gli autori hanno realizzato quasi certamente con delle bombolette spray. Dell’episodio è stato informato anche il dirigente dell’istituto comprensivo Trento 7, che comprende anche la scuola primaria di Vigo Meano.



Anche la chiesa parrocchiale di Gazzadina, intitolata alla Madonna di Caravaggio, è finita nel mirino dei vandali che hanno lasciato segno del loro passaggio in zona sempre con le bombolette.

Scritte con vernice spray grigia sono state trovate sul muro esposto ad ovest, lungo la parete della sacrestia: «Un punto poco esposto - ha spiegato il parroco don Claudio Ferrari, che è stato informato della presenza delle scritte ieri sera, dopo un “sopralluogo” del sacrestano - non ci eravamo accorti di nulla, anche perché con l’impossibilità di celebrare funzioni in chiesa in questi giorni non c’è stato molto passaggio. In un sabato normale ci sarebbe stata la celebrazione della messa prefestiva e di certo ci saremmo accorti prima dell’accaduto».



È evidente, dunque, come i responsabili dei danneggiamenti abbiano approfittato anche della scarsa presenza - e dunque della minore sorveglianza - nei luoghi colpiti come la scuola e la chiesa.

Danneggiamenti simili, tuttavia, sono stati segnalati anche ai danni di alcuni edifici privati.



I residenti si sono rivolti alle forze dell’ordine, che ora cercheranno di risalire ai responsabili anche grazie all’esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.