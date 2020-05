L’area di pertinenziali del parcheggio che sorgerà a San Donà si amplia, includendo anche parte di via Venezia, come richiesto da alcuni residenti della zona. Il provvedimento è inserito in una delibera approvata nei giorni scorsi dalla Giunta comunale di Trento, per permettere ad una richiesta avanzata da alcuni residenti della zona, interessati a partecipare all’operazione di realizzazione dell’opera, seguita dalla cooperativa «San Donà».



L’allargamento del perimetro dei possibili beneficiari del parcheggio pertinenziale viene normalmente effettuata nel caso in cui la società che si occupa della realizzazione non riesca ad assegnare almeno l’ottanta per cento dei posti a disposizione, necessari per dare poi avvio ai lavori di costruzione. In questo caso, invece, la misura è stata presa per richiesta degli stessi interessati, perché residenti in un’area limitrofa a quella prevista inizialmente dall’amministrazione cittadina.



«La richiesta - ha spiegato al riguardo l’assessore alle opere pubbliche Italo Gilmozzi - è stata presentata direttamente dagli interessati, che si trovavano esclusi per poco dall’area pertinenziale inizialmente individuata dal Servizio per le opere di urbanizzazione primaria. Considerato che la cooperativa disponeva ancora di posti non assegnati, e dato l’obbligo di destinare un’alta percentuale dei posti auto prima di dare il via libera ai lavori, abbiamo ritenuto opportuno accogliere l’istanza, modificando i confini di delimitazione».

Il progetto del parcheggio, il cui studio è iniziato diversi anni fa, si propone di risolvere una volta per tutte il problema della carenza di parcheggi nell’abitato collinare, offrendo la possibilità agli abitanti di liberare anche le strade urbane dalle auto in sosta.



La zona individuata per la realizzazione è la piazza di San Donà, dove è prevista anche la costruzione del nuovo centro civico, in sostituzione di quello demolito lo scorso anno. L’ipotesi è quella di realizzare un piano interrato per un tutale di circa un centinaio di posti, di cui circa 70 in box chiusi di metratura diversa e i restanti in stalli aperti. Come avviene in questi casi, chi presenta la richiesta di assegnazione potrà decidere di quali dimensioni e dotazioni tecnologie dotare il proprio garage, di cui avrà il diritto di utilizzo per la durata di 90 anni.



La nuova area pertinenziale, che sul lato occidentale rimane invariata, si estende sul lato orientale lungo via Venezia, fino a comprendere il tratto compreso tra il civico 53 ed il civico 61.