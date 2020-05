Disagi alla circolazione ieri all’altezza dello svincolo 6 della tangenziale, che immette nella rotatoria di via Berlino: verso le 12.15 un autoarticolato si è intraversato dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo nel percorrere la rampa che dalla tangenziale porta in rotatoria.



Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli e l’inconveniente non ha causato né tamponamenti né feriti. Il mezzo, tuttavia, è poi rimasto bloccato sulla carreggiata e sono serviti i vigili del fuoco permanenti di Trento per spostare il rimorchio: dalla vicina caserma di piazza Centa sono partiti uomini e mezzi, tra cui la gru per spostare il rimorchio.



Le operazioni si sono concluse solo verso le 13.30 e fino a quel momento lo svincolo è rimasto chiuso con inevitabili ripercussioni per la circolazione, attenuate dalla possibilità per i veicoli diretti dalla tangenziale alla rotatoria di impiegare la vicina uscita 6 bis.