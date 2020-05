Soccorritori al lavoro nel pomeriggio di ieri a Madonna Bianca: nella parte alta di via Conci un uomo di cinquant'anni, a bordo della sua auto, che proveniva da via Vittorio de Riccabona, ha perso il controllo nell'affrontare la curva in discesa che precede l'incrocio. La vettura ha sbandato finendo sui cordoli e rovesciandosi.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 16.15 da altri automobilisti e residenti che hanno allertato gli operatori della centrale unica per l'emergenza, permettendo così al personale sanitario, ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine di prestare assistenza - e soprattutto le prime cure - all'automobilista, che è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento con traumi e varie contusioni.