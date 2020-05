Nel periodo di quarantena non succedeva, visto che auto in giro praticamente non ce n'erano. Ma adesso che la circolazione si è fatta più sostenuta, ecco che torna una tradizione trentina: la guida in contromano.

Se la giornata era iniziata con un suv lanciato a tutta velocità nella corsia di sinistra della Statale della Valsugana, fra la Mochena e il Ciré, ieri pomeriggio il bis in città a Trento.

Un nostro lettore, di professione taxista, grazie alla webcam montata sul cruscotto ha immortalato questo automobilista che ha imboccato via Gorizia in contromano. Che per fortuna non ha provocato nessun incidente...

