Insolito intervento nella serata di sabato per i vigili del fuoco volontari del corpo di Cognola: verso le 20 gli uomini del corpo che “veglia” sull’intera circoscrizione dell’Argentario sono stati mobilitati dalla centrale unica per l’emergenza per recuperare un cucciolo di volpe che era rimasto bloccato in una conduttura a Villamontagna.

Dalla caserma di via Ponte Alto due volontari sono saliti nel sobborgo per verificare la situazione: il cucciolo era bloccato nel letto della roggia che scende verso Tavernaro, in un punto nel quale non riusciva a risalire per raggiungere i prati circostanti anche a causa della preseza di pozze d’acqua che la bestiola non riusciva ad attraversare.

Dopo essere riusciti con calma e delicatezza a vincere i timori dell’animale, i due vigili del fuoco sono riusciti a recuperarlo: al di là del pelo fradicio e del fisico intirizzito, la piccola volpe stava bene ed è stata liberata nei prati vicini alla roggia dove, molto probabilmente, nascosta tra gli arbusti si trovava la madre, allontanatasi dopo l’arrivo dei residenti che hanno dato l’allarme.

I vigili del fuoco hanno potuto così rientrare rapidamente in caserma dopo aver compiuto al meglio anche l’insolita tenera missione.