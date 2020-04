Riaperti da oggi a Trento il mercato cittadino del giovedì e quello dell’economia solidale di piazza Santa Maria Maggiore. Sabato 2 maggio sarà invece la volta del mercato contadino di piazza Dante. Lo rende noto il Comune.

I posteggi degli operatori alimentari sono ricollocati in modo da garantire il massimo distanziamento possibile tra le singole postazioni di vendita, e comunque ad una distanza non inferiore a due metri l’uno dall’altro, e gli operatori utilizzano dispositivi di protezione individuale e garantiscono misure di distanziamento degli utenti e di protezione della merce esposta, sottolinea il Comune precisando che può recarsi al mercato solo chi è residente nelle immediate vicinanze o chi si trova nella zona per lavoro.

«In questo primo maggio è impossibile non pensare a quanti, in queste settimane difficili, hanno svolto il proprio lavoro mettendo a rischio la propria salute e in alcuni casi la propria vita. Mi riferisco a chi è impegnato negli ospedali e nelle Rsa che ospitano nostri genitori e i nostri nonni; a chi lavora per garantire i servizi essenziali, in primo luogo la fornitura di alimentari; ai nostri vigili urbani e alle forze dell’ordine, che hanno vigilato sul rispetto delle norme e soprattutto hanno dato informazioni e rassicurazioni ai cittadini» afferma il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta.

«Questo è anche il primo maggio di chi oggi non lavora, in attesa che le restrizioni alle attività economiche previste dal governo nazionale e provinciale siano ritirate. Questa sosta forzata - aggiunge Andreatta - ha conseguenze davvero pesanti sulle imprese, grandi o piccole, i lavoratori dipendenti, le famiglie. È necessario mettere in grado tutti di ripartire al più presto, senza lasciare nessuno indietro».

Da lunedì 4 maggio riaprono Trento i parchi e le aree cani del comune di Trento, mentre rimane vietato l’accesso alle aree giochi e ai campetti da gioco, compreso lo Skate park, presenti nelle aree verdi.

Lo rende noto il Comune precisando che l’accesso è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento: dovrà dunque essere rispettata, da parte di ogni cittadino o nucleo familiare, la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone presenti nelle aree verdi.da