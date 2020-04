Coronavirus: quest’estate un drive-in a Trento. L’idea la lancia Paolo Serra, consigliere comunale del PD, per recuperare la gioia del cinema, ma in sicurezza. «Cinema chiusi, spazi ristretti, proviamo ad andare al cinema come si faceva negli anni ’50 specialmente in America» ha scritto oggi in internet.

«L’idea del drive-in - spiega Serra - potrebbe essere una buona trovata per quella che ormai tutti chiamiamo la fase due dell’emergenza Coronavirus e che, in assenza delle sagre tradizionali e degli eventi di piazza del periodo, potrebbe animare le belle serate estive, già a partire da fine giugno. Un sogno? Pensiamoci, in città abbiamo spazi da poter utilizzare in via provvisoria per questo tipo di eventi.

Chiaramente bisogna attendere le disposizioni dello Stato, che scopriremo nelle prossime settimane e che metteranno al primo posto la salute, ma il Comune di Trento insieme ai proprietari dei cinema locali potrebbero valutare tale iniziativa. Si potrebbe intanto iniziare a valutare l’ipotesi dando incarico a un tecnico di stabilire come attivare questo progetto e capire come realizzarlo al meglio».

Come? «Basterebbe individuare almeno alcune aree che si prestano ad accogliere 60/70 automobili, posizionate in modo che lo schermo sia visibile a tutti. In fondo lo stare chiusi nel proprio abitacolo garantisce le distanze di sicurezza e allo stesso tempo si condivide un evento e si fruisce di cultura».

La location, per Serra, «potrà essere uno spiazzo, un parcheggio o uno spazio all’interno dell’area industriale, tutte ipotesi da valutare. Lo schermo potrebbe essere uno di quelli a led retroilluminati che consentono di vedere bene le immagini anche quando la luce naturale del giorno non ha ancora del tutto lasciato spazio al buio. Cosa fondamentale nei mesi estivi. Per quanto riguarda l’aspetto legato all’audio, oltre al posizionamento di qualche cassa nel parcheggio anche la distribuzione di una sorta di radiolina portatile (una per ogni auto, proprio come avveniva nei drive-in americani) sintonizzata su quella specifica frequenza. Ma i dettagli andranno poi tutti definiti gradualmente con i tecnici. Si potrebbe partire alla fine di giugno fino a metà agosto».

E conclude: «Un buon film a pochi passi da casa, un po’ all’aperto ma in una zona sicura, sotto le stelle ma in un ambiente tutto nostro. Proviamoci».