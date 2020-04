Una multa da 370 euro per aver portato, a titolo gratuito, le pizze ai medici e agli infermieri del Santa Chiara. La notizia della sanzione ricevuta dal titolare della pizzeria da Albert di Trento ha subito fatto notizia a livello nazionale. Alberto Paliani (Albert nome d’arte) è stato intervistato sabato sera da Massimo Gramellini durante Aspettando le Parole, in prima serata su Rai3.

«Ho fatto tutto in buona fede» ha dichiarato il ristoratore. Ha ricostruito come sono andate le code: «Abbiamo voluto fare la nostra parte consegnando al presidio Ospedaliero Santa Chiara le nostre pizze come segno di gratitudine per quelle persone che si stanno facendo in quattro per noi. Sabato ci è andata male ma la mattina di Pasqua con le brioches meglio».

La multa per aver trasportato in due le pizze da donare ai sanitari ha fatto il giro del web. È partita anche una campagna di raccolta fondi con l’obiettivo di raccogliere i 370 euro necessari per pagare la sanzione.

Alberto Paliani ha raccontato che le varie iniziative di solidarietà portate avanti dai ristoratori vengono concordate ora su WhatsApp: «L’ho creato perché mi è capitato di andare all’ospedale con delle brioches e sentirmi dire che le avevano già portate».