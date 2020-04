Marciapiedi disseminati di mascherine e guanti usati: è questo lo spettacolo desolante ripreso da Alex Osoianu, che ha realizzato questo video, fuori da un grande supermercato a Trento nord.

Molti supermercati forniscono ai clienti all'ingresso i guanti e le mascherine, che sono obbligatorie. Il guaio è che all'uscita tanti se ne sbarazzano buttando mascherine usate - e quindi potenzialmente infette - e guanti dove capita sulla strada, invece che portarsi tutto a casa o almeno gettarli nel cestino.

Gli incivili e ora anche doppiamente irresponsabili - in questa situazione di emergenza per l'epidemia - sono numerosi a giudicare da quanto si può vedere in pochi secondi di video.

E non è solo fuori da questo grande supermercato di Trento nord che accada. Purtroppo il malcostume è diffuso e le segnalazioni di mascherine gettate ovunque vengono anche da altre zone della città.

GUARDA IL VIDEO