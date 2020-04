Ieri la polizia locale di Tento ha controllato 305 persone e ha elevato 14 multe per violazione delle norme sul coronavirus. Controllati anche 12 esercizi commerciali (supermercati, tre agriturismi, una pasticceria e due ristoranti) senza riscontri di violazioni. Durante tutta la giornata sono stati controllati i parchi cittadini e dei sobborghi, anche con l’aiuto dell’Ana, ma non è stato trovato nessuno all’interno delle aree verdi.

Nella notte le pattuglie dei vigili urbani sono intervenute per un allarme intrusione alla scuola media “Manzoni” di corso Buonarroti a Trento. Al suo interno i vigili hanno bloccato due persone e le hanno denunciate. I due sono stati inoltre portati al pronto soccorso e sono stati sottoposti a tamponi, risultati negativi.