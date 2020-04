Tra ieri sera e questa mattina sono state fornite al cantiere comunale di Trento le circa 40.000 mascherine che consentiranno di completare la distribuzione sul territorio del comune.

Già questa mattina i tecnici del cantiere hanno consegnato i dispositivi, insieme alle liste dei nuclei famigliari elaborate e stampate dai tecnici del servizio sistemi informativi, ai vigili del fuoco volontari dell’Argentario e di Ravina, informa il Comune. In giornata è prevista la consegna ai vigili del fuoco volontari di Mattarello, Meano, Povo, Romagnano e Villazzano.

Scrive il Comune: «Già dalle prossime ore e per tutta la giornata di domani i vigili del fuoco volontari provvederanno alla consegna casa per casa ai cittadini».

E in città, dove (non si sono i vigili del fuoco volontari) «Le mascherine destinate ai residenti del centro e delle altre circoscrizioni cittadine saranno consegnate tra stasera e domani dai vigili del fuoco permanenti. In tutto saranno consegnati ai cittadini oltre 120 mila pacchetti per un totale di oltre 240.000 mascherine». Con Socorso Alpino, Croce Bianca, Nucola degli alpini e molti altri volontari.

A coordinare il tutto l'assessore Italo Gilmozzi: «Ho fatto il punto oggi con Ilenia Lazzeri, capo dei Permanenti di Trento, che mi ha assicurato che inizieranno già dal pomeriggio di oggi. Hanno già predisposto la turnistica, e saranno in servizio giorn oe notte. Abbiamo iniziato la distribuzione nei asobborghi perché vogliamo finire prima di martedì, nelle Feste i pompieri volontari sono magari liberi dal lavoro, e contiamo nel weekend di coprire tutto il territorio comunale».

(fotografia di repertorio, consegna a Storo, a cura dei vigili del fuoco volontari)