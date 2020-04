Un uomo di 73 anni è morto, oggi pomeriggio, accasciandosi a terra nella piazza di Piedicastello. Si sospetta che la causa del decesso possa essere stata l’infezione da Coronavirus: all’uomo è stata infatti riscontrata una febbre molto alta.



Quando è stato dato l’allarme, i sanitari si sono recati sul posto e sono intervenuti, come sempre fanno in questi giorni, seguendo il protocollo dettato dall’emergenza della pandemia.



Quando è emerso il sospetto del virus, l’intera piazza è stata sanificata ad opera dei vigili del fuoco, intervenuti insieme ai sanitari e alle forze dell’ordine.



Il direttore dell'Apss, Paolo Bordon, ha confermato che è stata avviata la procedura di accertamento e che è stato effettuato il tampone sul cadavere. Si attendono i risultati per capire se il decesso sia riconducibile al virus.