Per fortuna l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Trento ha evitato danni più gravi: è stato domato in pochi minuti un principio di incendio a Madonna Bianca, dove le fiamme hanno danneggiato l'esterno della pizzeria e ristorante indiano "La Terrazza" in piazzale Europa, sopra il supermercato della Famiglia Cooperativa. Il rogo - partito alle 16 - ha intaccato il gazebo e le sedie di plastica sulla terrazza del locale.

Il rogo, per fortuna, non si è propagato all'interno, ma il calore delle fiamme ha fatto scoppiare due lastre della vetrata. Ingenti i danni, anche per il fumo che ha annerito l'insegna e tutto l'angolo del tetto. Non si conoscono le cause dell'incendio, la pizzeria è chiusa per emergenza coronavirus.