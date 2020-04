Guanti e mascherina in distribuzione gratuita per chi non ha soldi per pagarsi nemmeno i minimi dispositivi di protezione. L’iniziativa è di Andrea Metlicovec, titolare dell’edicola di via Rosmini, che da qualche giorno ha predisposto all’interno del negozio un cesto in cui ha messo dei semplici kit con un paio di guanti e una mascherina chirurgica.



«Da un po’ passavano persone indigenti e in difficoltà economica che non avevano neanche pochi euro per comprarsi il minimo necessario» spiega l’edicolante. Che da quando è scoppiata l’epidemia è riuscito a rifornirsi con kit composti da tre mascherine e sei paia di guanti, messi in vendita a dieci euro. «Chi può permettersi di acquistare questi - spiega - potrà così in un certo senso finanziare i pezzi che ho deciso di regalare».