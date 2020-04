Proseguono i controlli della Polizia locale nei parchi e su tutto il territorio del comune di Trento per contenere la diffusione del coronavirus.



Ieri, su 156 persone controllate, sono state elevate 12 multe. Sono state effettuate verifiche anche su 27 esercizi pubblici, ma non sono state riscontrate violazioni.



Nel parchi, negli ultimi tre giorni, sono state effettuati 147 controlli. Le multe, due, sono state elevate solo ieri.



I controlli - informa il Comune - continueranno nei prossimi giorni sia per la verifica del transito veicolare, sia per gli spostamenti pedonali ed in bicicletta, che devono essere motivati da ragioni di lavoro, salute o necessità e che, se effettuati come attività motoria, devono limitarsi a brevi periodi in prossimità della residenza o del domicilio.