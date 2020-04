Calzedonia dona mille mascherine alla Circoscrizione di Ravina-Romagnano. «Giorni fa ho letto che Calzedonia si era messa a produrre mascherine - racconta Camilla Giuliani, presidente della Circoscrizione Ravina-Romagnano. - Così ho scritto un’email, chiedendo se potevano inviarcene un pò per i nostri oltre cinquemila residenti. Loro non si sono fatti pregare e ce ne hanno inviate mille precisando che si tratta di mascherine non ancora certificate dall’Istituto superiore di Sanità, ma lavabili e anche disinfettabili. Le distribuiremo innanzitutto a vigili del fuoco volontari e alpini, che sono sul territorio a fare svariati servizi. E poi li daremo anche ai cittadini, pensando soprattutto al dopo, cioè a quando potremo uscire di casa con le dovute precauzioni. Ho già scritto a Calzedonia per ringraziare, aggiungendo che, se possono, ce ne mandino altre».

La presidente sta prendendo contatti con il Sait di Ravina-Romagnano per avviare l’iniziativa «spesa sospesa» e per lanciare uno «scontrino sospeso» anche in farmacia. «Dobbiamo essere pronti ad affrontare un periodo di difficoltà - conclude la presidente - E io sto cercando tutti i modi per prepararci ad affrontare al meglio la situazione. Se qualcuno ha qualche idea da suggerire, mi chiami, io rispondo sempre».