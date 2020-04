È stato trasferito in serata al neurochirurgico dell’ospedale Borgo Trento di Verona il bimbo di sette anni che nel tardo pomeriggio di ieri è rimasto vittima di un grave incidente mentre si trovava nei pressi della sua abitazione, a Gardolo.

Il bambino ha perso l’equilibrio mentre stava scendendo da una scala esterna di un edificio: pare si trovasse nel giardino di casa.

Il bambino è finito a terra, dopo aver violentemente sbattuto il capo.

L’allarme è scattato poco dopo le 17.45, quando i familiari del piccolo hanno allertato il 112. Gli operatori della centrale unica per l’emergenza hanno subito attivato i soccorritori e precauzionalmente anche le forze dell’ordine. I sanitari sono saliti a Gardolo con tre ambulanze: ancora non era chiara infatti la dinamica di quanto era accaduto.

Il piccolo è stato subito assistito dai sanitari che dopo avergli prestato le prime curelo hanno trasferito all’ospedale Santa Chiara: dopo essere stato accolto nell’area dei codici rossi del pronto soccorso ed essere stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari, il bambino è stato poi trasferito nella città scaligera.

I medici trentini hanno preferito sottoporre il piccolo a più approfonditi esami: è arrivato al Santa Chiara cosciente, ma dato il tipo di traumi riportati nella caduta si è preferito chiedere la disponibilità della struttura veronese per scongiurare il pericolo di possibili successivi peggioramenti.

Per questo il piccolo è stato trasferito in Veneto, dove le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore da specialisti, in modo che il bimbo possa al più presto lasciarsi alle spalle l’incidente senza nessuno strascico.