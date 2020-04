Ecco il video della piazza di Aldeno che si unisce con un grido di speranza per sconfiggere il virus: tutto merito della "regia di Francesco Carollo (in arte DJ HAL) e di Sheila (Sheila Mosna, istruttrice della Ginnastica Aldeno). Il dj si era preparato una postazione con la consolle posizionata sulla finestra mentre Sheila ballava sul balcone. Tutto il paese, in diretta Facebook, si è coordinato per un urlo collettivo per dire: non solo andrà tutto bene, ma andrà benissimo!

IL VIDEO: L'URLO DI ALDENO