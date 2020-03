Sono proseguiti mente anche per tutto il fine settimana i controlli sul territorio della Polizia locale per garantire il rispetto delle disposizioni governative sul coronavirus. Il numero delle persone che sono state sanzionate, però, è in netto calo.



Questi i dati nel dettaglio:





Venerdì 27 marzo: 175 persone controllate; 5 quelle sanzionate; 28 i negozi controllati.

Sabato 28: 99 persone controllate; 12 sanzionate; 47 negozi controllati.

Domenica 29: 40 persone controllate; 7 sanzionate; 18 negozi controllati.