In tre giorni la Polizia locale di Trento ha effettuato controlli diurni in tutti i 97 parchi e aree verdi del comune di Trento. Solo tre le persone denunciate per inosservanza delle norme contro la diffusione del coronavirus: due nel giardino di Canova di Gardolo e una nel giardino di piazza Cantore.

Lo rende noto il Comune precisando che i controlli nei parchi proseguiranno anche nei prossimi giorni. Altri controlli sono effettuati dagli alpini dell'Ana.

Per quanto riguarda invece i controlli sul territorio, ieri la Polizia locale di Trento ha controllato 149 persone e ne ha denunciate quattro; 63 i negozi controllati senza alcuna denuncia.