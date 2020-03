Proseguono i controlli della polizia locale a Trento per garantire il rispetto delle disposizioni contro diffondersi del Coronavirus. Su 61 persone controllate ieri, sono state 6 quelle denunciate perché non hanno dato una giustificazione valida alla loro uscita da casa.

Lo rende noto il Comune.



Continua inoltre il lavoro dell’ufficio relazioni con il pubblico che, in questi giorni, risponde in media a 250 telefonate al giorno. Oltre agli irriducibili della passeggiata e a coloro che chiedono se possono allontanarsi da casa per i più svariati motivi, continuano ad arrivare chiamate anche su temi ordinari o parzialmente connessi alle disposizioni in materia di Coronavirus: c’è chi chiede quando si potrà tornare a celebrare un matrimonio, come rinnovare la carta d’identità (l’anagrafe è aperta per le urgenze), come cambiare residenza, se sarà rinviato il pagamento di imposte e tributi. Rispetto ai primi giorni dell’emergenza, i cittadini sembrano comunque più informati e consapevoli delle limitazioni previste dal decreto del Governo, sottolinea il Comune.