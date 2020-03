Come già annunciato nei giorni scorsi, è rinviata a data da destinarsi la tradizionale fiera di San Giuseppe, che era in programma domenica prossima 22 marzo.

Il Comune di Trento informa che invece il tradizionale mercato del giovedì, compreso il mercato dell’economia solidale, è confermato ma limitatatamente al settore alimentare. Confermati anche i mercati contadini: mercoledì in via Filzi, sabato in piazza Dante.

Le bancarelle saranno collocate in modo da rispettare le distanze di sicurezza.