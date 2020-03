«Stiamo vivendo anche nella nostra città un momento difficile a causa dell’emergenza Coronavirus. Vi ringrazio per la responsabilità che avete dimostrato fino ad adesso e vi invito a tenere duro, a impegnarvi ancora ogni giorno, di questo abbiamo bisogno nell’interesse di tutta la comunità». Così il sindaco di Trento Alessandro Andreatta in un video messaggio diffuso questa mattina sulle pagine social del Comune.

«Sono particolarmente vicino ai bambini, a quelli più piccoli, dei nidi e delle scuole materne, e a tutto il mondo della scuola: non incontrarsi con i propri amici, non poter andare a scuola o giocare al parco a lungo è una grande privazione, non poter fare sport è una grande privazione, lo capisco», ha aggiunto il primo cittadino. «Sono vicino agli anziani soli, malati e a quelli più fragili: a loro stiamo pensando con dei servizi che abbiamo attivato in questi giorni e che manterremo. Penso alle famiglie, ai genitori, a quelli che lavorano e a quelli che non lavorano: è una grande preoccupazione, sono accanto anche a loro».

Il sindaco si è poi rivolto al personale sanitario che in questi giorni è in prima linea nell’emergenza: «Il mio pensiero e un grazie va anche a tutti coloro che lavorano nelle strutture ospedaliere e nelle Rsa. Un pensiero speciale va all’ospedale di Trento, che è l’ospedale della nostra città capoluogo».

Andreatta ha inoltre ricordato anche il prezioso impegno dei volontari, «quelli che garantiscono un pasto a pranzo al Punto d’Incontro, quelli che preparano un panino e un frutto per le tante persone, le più deboli e più povere di tutte, ai Cappuccini».

Ricordando che in questi giorni non sono mancati piccoli segnali di speranza, il primo cittadino ha aggiunto: «Ci sono anche tante persone che stanno lavorando per il Comune, nel sociale, nel settore funerario, gli operai, gli agenti della polizia locale: sono tutti impegnati a garantire che questa emergenza possa finire e possa finire presto».

GUARDA IL VIDEO